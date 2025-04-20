俄羅斯復活節停火生效　烏克蘭稱俄軍續開火：普京不可信

總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）4月19日宣布復活節停火，俄方將從莫斯科時間19日下午6時到21日上午12時停止一切敵對行動。對此，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）同日回應稱，普京的話不可信，並重申烏方支持美國最初提倡的30天停火協議。一名烏克蘭官員則指，俄軍在停火生效後仍繼續向烏克蘭陣地開火。



路透社報道，瑟比加19日在社交媒體X上重申，烏克蘭對停火的立場是明確且一致，他們無條件同意美國提出的30天全面臨時停火倡議。

瑟比加表示：「普京現已發表聲明，表示他已準備好停火，（但只是）30小時而不是30天。不幸的是，我們長期以來一直看到他的言論與行動不符。我們知道他的話不可信，我們要看行動而不是言語。」

他強調，烏克蘭希望看到俄軍真正全面停火，並敦促國際社會保持警惕。

2025年3月27日，俄羅斯摩爾曼斯克，圖為普京在論壇上發表講話。（Reuters）

另外，烏克蘭國家安全與國防事務委員會轄下反虛假訊息中心負責人科瓦連科（Andriy Kovalenko）在Telegram上聲稱，俄軍仍持續對烏克蘭開火。

他表示：「俄羅斯早在3月11日就拒絕了（30天）無條件停火，它現在正進行訊息戰，（一邊）談論停火，卻繼續不停地進行射擊。」

2025年4月3日，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）在比利時布魯塞爾北約總部與北約秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）舉行記者會並發表講話。（Reuters）

普京早前在會議上對俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）表示：「基於人道主義考量，俄方宣布復活節休戰，我下令在此期間停止一切軍事活動。」

普京指，俄軍須做好應對可能違反停火行為及敵方挑釁準備，並呼籲基輔政府效仿俄羅斯復活節停火。