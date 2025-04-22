路透：特朗普將與Walmart等零售巨頭會晤　討論關稅對業界影響

美國白宮官員4月21日向路透社表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日除在白宮出席復活節滾彩蛋活動，下午將在白宮與零售巨頭代表會面，討論關稅對其業務的影響。該官員證實彭博社稍早時間報道，稱參與者將包括沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）、勞氏（ Lowe's）和塔吉特（Target）等代表。



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特朗普4月2日宣布向全球貿易夥伴徵收「對等關稅」，隨後雖暫停徵收90天，但對作為世界第二大經濟體的中國除外，且累計關稅升至145%。

路透社報道，資料顯示，Walmart和Target一半以上的進口商品來自中國，而Home Depot和 Lowe's商品也依賴從中國進口。分析師擔心，這些零售商的利潤率將因關稅而大幅下降。

圖為2024年11月29日，美國消費者在加州一家沃爾瑪（Walmart）內購物。（Getty Images）

Walmart股價今年以來累計上漲不到2%，其他公司股價都出現兩位數的下跌。Target受到的打擊最為嚴重，今年迄今下已跌32%。