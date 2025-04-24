美財長貝森特：中國出口經濟模式損害全球 　美欲助其轉型｜有片

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）星期三（4月23日）說，北京依賴出口的經濟模式「不可持續」，不僅損害中國，也損害世界其他國家。



法新社報導，貝森特在華盛頓發表演講時說：「這是一種不可持續的模式，不僅損害中國，也損害整個世界。 」他強調了對貿易失衡的擔憂，特朗普希望通過全面徵收關稅來解決這一問題。

但貝森特堅稱：「美國優先並不意味着美國孤軍奮戰。」

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他堅稱，特朗普政府的舉措旨在呼籲貿易夥伴之間「更深層次的合作和相互尊重」，同時也針對其他國家故意做出的「掏空美國製造業，使美國處於危險之中」的選擇。

貝森特說：「這種大規模失衡的現狀是不可持續的。 這對美國來說是不可持續的，最終對其他經濟體來說也是不可持續的。」

在國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議期間舉行的國際金融研究所論壇上，貝森特也發表了同一篇演講，表示這兩個機構需要重新適應目標。

他認為，國際貨幣基金組織和世界銀行已經偏離了其最初的使命。

貝森特說，國際貨幣基金組織沒有義務向未能實施改革的國家提供貸款。

貝森特認為，中國依賴出口的經濟模式損害全球。（Reuters）

「經濟穩定和增長才是國際貨幣基金組織成功的標誌，而不是該機構放貸了多少。」

他還補充說，世界銀行也「不應再指望空洞的、以空洞的口號為中心的行銷，以及敷衍的改革承諾，來換取空頭支票」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

