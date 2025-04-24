美媒揭特朗普「轉軚」內幕　WalmartCEO警告價格上漲貨架將被清空

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在他發動的貿易戰議題上近日立場明顯軟化。有美國媒體報道，特朗普4月21日（周一）接見包括沃爾瑪（Walmart）等美國三大超市高層時遭到警告，他的關稅和貿易政策或嚴重干擾供應鏈，導致貨物價格上漲和超市貨架被清空，而價格上漲的情況或在兩周內就會出現。特朗普其後在22日（周二）暗示對中國的貿易立場將變得溫和，也否認曾考慮解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），美股隨即應聲反彈。



美國媒體Axios和哥倫比亞廣播公司23日報道，據知情人士透露，美國三大零售商：「沃爾瑪、目標百貨（Target）和家得寶（Home Depot）的行政總裁私下警告他，他的關稅和貿易政策可能會嚴重擾亂供應鏈、提高價格並導致零售商的貨架空空如也。

一位熟悉這次會議的政府官員表示：「大型超市的行政總裁們直截了當地告訴他（特朗普），價格暫時沒有上漲，目前價格穩定，惟之後會漲。而且這跟食品無關。特朗普被告知貨架會被清空。」

圖為2024年11月29日，美國消費者在加州一家沃爾瑪（Walmart）內購物。（Getty Images）

另一位了解會議情況的官員表示，行政總裁們告訴特朗普，兩週後混亂可能會逐漸浮現。

2025年4月21日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮南草坪參加一年一度的白宮復活節彩蛋活動。（Reuters）

與此同時，金融市場（美股、美債、美元）皆大幅下跌，因為投資者對特朗普最近威脅要罷免聯儲局主席鮑威爾並干預聯儲局的獨立性感到恐慌。

然後來到24日（周二），特朗普態度明顯軟化，總統特朗普在貿易政策和聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的去留問題上鬆口讓步，財長貝森特同日在另一個場合亦表示對中國開徵的145%關稅不可持續，美國金融市場其後大幅反彈。