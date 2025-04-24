闖美國摩天大樓工地　男子極限自拍　45層樓高起重機上「盪鞦韆」

美國德州（Texas）奧斯汀市（Austin）一個工地周日（20日）發生驚險一幕，一名男子在45層樓高的建築起重機邊緣以繩索擺盪，似乎手持自拍桿記錄極限畫面，引發下方街道數百名民眾驚呼。警方之後緊急疏散周邊區域，該男子最終從起重機爬回大樓逃逸，目前尚未有任何人被捕。



事發於周日上午9時59分左右，男子在Guadalupe街400號的摩天大樓工地使用專業垂降裝備，在起重機吊臂末端進行多次大幅度擺盪。根據霍士新聞，起重機操作平台上似乎有另一人同行。警方到場後疏散附近商家與行人。

咖啡店員Adrienne Tenny：「太瘋狂，我們都非常害怕，全程盯着，擔心他突然墜落，但幸運的是，他沒有，我想，他已逃脫。」目擊者Sydney Lee更直言想看這名男子的視角，質疑他到底是怎麼爬上去的。