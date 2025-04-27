伊朗南部港口大爆炸至少5死逾700傷　3中國公民輕微擦傷

伊朗南部沙希德拉賈伊（Bandar Abbas）港口周六（26日）發生大爆炸，造成至少5人死亡、逾700人受傷。新華社從中國駐阿巴斯總領館獲悉，3名中國公民在伊朗南部沙希德拉賈伊港爆炸中輕微擦傷，經治療後已無大礙。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）及路透社報道，伊朗危機管理部門發言人Hossein Zafari)表示，爆炸的原因可能源自存放在港口多個或裝有化學品的貨櫃。

他提到，該部門高層此前在視察該港口時已曾發出警告，並指出該地可能存在危險。

然而，伊朗政府發言人則表示，儘管化學物質處理不當很可能是爆炸的原因，但目前還無法確定具體原因。

官員表示，爆炸發生後港口活動已即時暫停。伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）向爆炸中的遇難者表示深切同情，要求徹查事故。

這個港口是伊朗大型航運基地之一，也是伊朗最重要的港口之一。據伊朗官方伊通社數據，伊朗非石油貨物進出口總量55%以上在該港口裝卸。該港口還承擔着伊朗85%以上的集裝箱裝卸任務。