伊朗港口爆炸40死1200傷　否認與導彈燃料有關　俄派飛機助救火

伊朗南部沙希德拉賈伊（Bandar Abbas）港口4月26日發生大爆炸，增至最少40人死亡、1200人受傷，伊朗27日全國哀悼。現場至27日晚間仍然起火，當局派直升機和消防員繼續搶險，但伊朗紅新月會指火勢已有90%被撲滅。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）27日下令派出數架飛機前往伊朗，支援當地救火。



伊朗南部沙希德拉賈伊（Bandar Abbas）港口4月26日發生大爆炸（Reuters）

50公里外感震動 伊朗國防部否認有軍用貨物

路透社報道，港口儲存的化學物質被懷疑是引發爆炸的原因，但具體原因尚不清楚。伊朗國防部否認此說法，並指報道「與敵方心理戰有關」，強調該區域沒有任何軍用貨物。

英國廣播公司（BBC）報道，港口爆炸後，附近建築物的窗戶遭震碎，車輛也損壞，遠在50公里外的居民也感受到震動。伊朗官員4月27日表示，目前約80%火勢受控。

伊朗南部沙希德拉賈伊（Bandar Abbas）港口4月26日發生大爆炸（Reuters）

高空拍攝的影像顯示事件中有至少3個區域起火，伊朗官員後來證實火勢蔓延，該地區的學校與企業辦公室都被勒令關閉。

一名目擊者稱「整個倉庫充滿煙霧、灰塵和灰燼。我都不記得我是躲到桌底下，還是被爆炸拋到那裏。」

懷疑貨櫃化學品儲存不當 總統視察關注貨櫃存放

伊朗政府發言人則表示，儘管化學物質處理不當可能是爆炸的原因，但目前還無法確定具體原因。該國危機管理機構發言人稱，相信爆炸因港口貨櫃的化學品儲存不當造成，又稱當局此前曾警告有安全隱患。

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）向爆炸中的遇難者表示深切同情，要求徹查事故。他並於27日抵達現場視察，質疑港口存放貨櫃太多，且存放時間長達3至4個月。

這個港口是伊朗大型運輸基地之一，也是伊朗最重要的港口之一。據伊朗官方伊通社數據，伊朗非石油貨物進出口總量55%以上在該港口裝卸。該港口還承擔伊朗85%以上的貨櫃裝卸任務。