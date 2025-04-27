以軍發疏散令後空襲貝魯特南郊　稱打擊黎巴嫩真主黨目標

以色列與黎巴嫩停火協議仍然生效之際，以軍4月27日貝魯特南郊居民發出疏散命令，是近一個月以來首次發出此類警告，稱預計可能會對真主黨（Hezbollah）目標發動攻擊，群眾爭相逃離。於當地傍晚，以軍對部份建築展開猛烈轟炸，有樓宇起火，暫時未知有否造成傷亡。



以軍發言人Avichay Adraee表示，居民應撤離哈達斯街區（Hadath）的幾棟建築，「遷移到至少300米以外的地方」。以方同時發布附有潛在攻擊目標的地圖，警告位於圖中紅色標記建築物和周圍的所有人，指他們正身處接近真主黨的設施。

在空襲展開前，當地居民向路透社稱，他們聽到該地區到處都有槍聲，認為是當局警告群眾離開，同時也看到該地區周邊道路出現嚴重交通堵塞。

本月早些時候，以色列曾空襲貝魯特南郊，並造成4人死亡，當中包括一名真主黨高層指揮官。

以軍發言人Avichay Adraee 發布地圖，稱圖中紅色標記建築物和周圍的所有民眾，們正身處接近真主黨的設施，呼籲撤離以免遭到以軍空襲。（X@AvichayAdraee圖片）

4月20日，以軍也曾兩度利用無人機，對黎巴嫩南部發動空襲，造成至少兩人死亡。以軍聲稱，死者包括真主黨（Hezbollah）第4400部隊副指揮官納賽爾（Hussein Ali Nasr），該部隊負責走私武器至黎巴嫩境內。