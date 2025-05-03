澳洲大選票站陸續點票　多間澳媒：阿爾巴尼斯率領工黨贏得大選

澳洲大選5月3日投票，當地時間周六（5月3日）下午4時，人口稠密的東部各州，包括悉尼和墨爾本的投票已經結束，投票站關閉並開始點票，西澳州的投票也在下午6時結束。初步點票結果陸續出爐，多間澳媒指，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）率領的工黨贏得大選。



多間澳媒：執政工黨贏得大選

澳媒ABC報道，阿爾巴尼斯率領的工黨將贏得大選，截至目前的點票結果顯示，選票持續傾向於工黨。選舉分析師格林（Antony Green）指目前全國約16%選票已點算，工黨佔上風。

澳洲7號電視台（Seven）也指，預計阿爾巴尼斯將會保住執政權，繼續擔任總理。

若阿爾巴尼斯勝選，他將是自前總理霍華德（John Howard）2004年連任以來首位贏得連任的澳洲大選總理。

2025年3月28日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）訪問澳洲堪培拉總督府時宣布解散國會並舉行大選後出席記者會。（Reuters）

據路透社，選前民調顯示阿爾巴尼斯領導的澳洲工黨以微弱優勢領先保守派反對黨。工黨憑藉關注高昂的生活成本和美國總統特朗（Donald Trump，又譯川普）的政策從二月的民調反超對手。

2025年5月3日，澳洲大選期間，在澳洲布里斯班投票站，澳洲選舉委員會工作人員正在點票。（Reuters）

東部各州已於下午4時結束投票，包括布里斯本和首都堪培拉；南澳州和北領地於下午4時30分關閉投票；隨後西澳州（珀斯市所在地）於下午6時關閉。

分析人士表示，阿爾巴尼斯的競選活動十分紮實，而反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則出現政策失誤，且在意識形態上與特朗普過於親近，這已成為選民最關心的問題。

中左翼工黨的命運反彈與加拿大自由黨的命運相似，在特朗普關稅和有關加拿大主權的言論引發選民強烈反對後，自由黨本週逆轉局勢重新執政。