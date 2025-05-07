巴基斯坦9地點遭轟炸3死14傷　擊落印度兩戰機還擊

新華社5月7日凌晨引述巴基斯坦三軍新聞局局長稱，印度向巴基斯坦多處地點發射導彈。當地民眾表示，巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）及巴控克什米爾（Kashmir）地區傳出巨大爆炸聲。巴基斯坦軍方揚言還擊，批評印方行動針對平民區，並非武裝分子營地。 巴基斯坦同時宣布，關閉全國領空48小時，取消全國所有航班。巴基斯坦國家電視台其後引述安全官員消息，巴基斯坦空軍已擊落兩架印度戰機。



印度方面發聲明證實，印度軍方發動「辛多爾行動（暫譯）」（Operation Sindoor），打擊巴基斯坦、查謨（Jammu）和克什米爾地區的恐怖分子基礎設施，涉及9個地點，形容「正義獲得伸張」，但強調巴基斯坦軍事設施不是襲擊目標。巴基斯坦方面表示，襲擊造成至少3人死亡、14人受傷，死者包括兒童。印度媒體則稱，至少造成12名「恐怖分子」死亡，55人受傷。



印度軍方稱打擊恐怖分子 巴方斥針對平民區

印度軍方發聲明稱，打擊行動目標明確、慎重謹慎，且不會引起局勢升級，沒有任何巴基斯坦軍事設施成為目標，「印度在目標選擇和執行方式上，表現出了極大克制。」

巴基斯坦批評說法不實，批評印方行動針對平民區，並非武裝分子營地，至少兩座清真寺被擊中。

有地方停電 巴基斯坦關閉領空48小時

路透社報道， 巴控克什米爾首府城市Muzaffarabad周邊，曾傳出多聲巨響。有民眾稱當地電力中斷。 巴基斯坦國際航空公司發言人表示，所有地面航班已暫停起飛。巴基斯坦當局其後宣布，關閉全國領空48小時，取消全國所有航班。

印度及巴基斯坦雙邊關係近日急速惡化，涉及上月22日在印控克什米爾（Kashmir）地區發生的遊客遭槍擊致26人死亡事件。

印度警方事後稱3名參與襲擊的武裝分子中，有2人是巴基斯坦人。據路透社指，承認責任的武裝組織「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance），屬於巴基斯坦激進組織Lashkar-e-Taiba（LeT）的分支。