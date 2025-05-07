教宗選戰｜閉門選舉會議舉行　逾百名樞機陸續進入西斯汀教堂

梵蒂岡5月7日舉行推選教宗的閉門選舉會議（conclave），逾百名樞機陸續進入西斯汀教堂（Sistine Chapel）。



133位具選舉資格的樞機將在進入西斯汀教堂後，展開第一輪投票。

路透社報道，預計在周四或周五前不會誕生新教宗。

這場秘密會議通常在教宗去世後15至20天在梵蒂岡的西斯汀教堂舉行。進入教堂後，樞機選舉人每天最多投票四次，需要三分之二多數才能選出新教宗。

在投票過程中，每位紅衣主教會在一張寫着拉丁文「我選出最高教宗」（I elect as supreme pontiff）的紙上寫下自己的選擇。接着他們將一個接一個地走近祭壇（altar），說：「我呼喚將是我審判者的基督作為我的見證人，我將在天主面前投票給我認為應該當選的人。」

天主教教宗方濟各離世，民眾紛紛悼念。（路透社）

折疊好的選票放在一個圓盤上，然後放入一個橢圓形的金銀甕（urn）中。投下選票後，三名監票員會逐張打開選票，記錄選票名字並大聲唸出。紅衣主教們可以在一張被提供的紙上記錄自己得到的選票數量，但必須在投票結束時交出紙條並將其燒毀。

然後監票人將選票總數加起來，並將最終結果寫在單獨的紙張上，該紙張保存在教宗的檔案中。當監票人讀出每個主教的名字時，他會用針在每張選票上刺穿「eligo」（拉丁語，意為「我選擇」）這個詞，然後用線把選票綁起來並打結。

最終選票會與化學物質一起放入教堂的火爐中焚燒。如果一輪投票產生了新教宗，則會產生白煙，否則為黑煙。