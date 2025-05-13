中巴聯合聲明：強化命運共同體　反對單邊主義、保護主義和霸凌

巴西總統盧拉（Lula da Silva）本周應中國國家主席習近平邀請訪華，二人於5月13日會談後發表聯合聲明，表示將深入推进中巴命运共同体建设，堅持戰略互信，在涉及对方核心利益和重大关切问题上相互支持，共同反對單邊主義、保護主義和霸淩行徑。雙方亦共同呼籲俄烏盡快展開直接對話。



在《中國巴西關於烏克蘭危機的聯合聲明》中，雙方表示歡迎俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月10日開啟和平談判的協議、以及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的積極表態，希望雙方盡快開啟直接對話，表示這是結束衝突的唯一途徑，期待有關各方能開啟富有成果的談判。

聲明中還指出，兩國認為有必要從根源上找到解決烏克蘭危機的辦法，以期最終達成一個公平、持久、有約束力的和平協議。

習近平強調，站在新的歷史起點，中巴雙方要堅持戰略互信，夯實中巴命運共同體根基，秉持相互尊重、互利共贏的優良傳統，在涉及對方核心利益和重大關切問題上相互支持；雙方應堅持擴大合作，深化「一帶一路」倡議，加強基礎設施、農業、能源等傳統領域合作，拓展能源轉型、航空航天、數字經濟、人工智能等合作新疆域，並堅持人文交流和多邊協作。

習近平還說，作為東西半球兩大發展中國家，兩國要加強在聯合國、金磚國家、中拉論壇等多邊機制中的協調配合，共同堅持多邊主義、完善全球治理、維護國際經貿秩序，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

盧拉表示，巴中相互尊重，命運與共，兩國關係堅不可摧，不容任何外部因素的干擾破壞。與其他大國不同，中國始終真心誠意支持幫助巴西及其他拉美國家實現經濟社會發展。巴方願同中方深化戰略合作，推動巴中命運共同體建設，同中方加強在國際事務中的戰略協作，共同維護全球南方共同利益，維護國際公平正義。

會談後，兩國元首共同見證簽署發展戰略對接、科技、農業、數字經濟、金融、檢驗檢疫、媒體等領域20份合作文件。