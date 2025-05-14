特朗普政府續打壓哈佛大學　再削減4.5億美元聯邦撥款

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府再次向哈佛大學削減4億5000萬美元（約35.09億港元）的聯邦撥款，標誌着政府與哈佛之間的衝突進一步升級。



彭博社報道，特朗普政府旗下，由司法部和教育部等多個部門組成的打擊反猶太主義工作組（Antisemitism task force）5月13日（周二）在一封公開信中宣布這個決定，並抨擊哈佛大學未能應對「普遍存在的種族歧視和反猶騷擾」（pervasive race discrimination and anti-Semitic harassment）。

2025年4月16日，美國華盛頓白宮，教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）正準備接受電視訪問。（Reuters）

信中寫道：「哈佛校園曾是學術聲望的象徵，如今卻成了炫耀道德優越感和歧視行為的溫床。這不是領導力，而是懦弱。這也不是學術自由，而是制度性剝奪權利（institutional disenfranchisement）。」

據報道，哈佛因拒絕讓政府監督校方的招生和招聘做法，以及政治傾向，而激怒特朗普。特朗普此前已宣布凍結對哈佛總額22億美元（約171.53億港元）的多年期撥款，並威脅取消哈佛招收國際學生的資格和免稅地位。哈佛則提起訴訟，指控政府試圖操縱它的學術決策。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

特朗普自今年1月再度入主白宮以來，要求國內頂尖高校調整政策，根除所謂的反猶太主義，廢除向少數族裔傾斜的招生政策等舉措，如不調整政策將面臨削減資金的後果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

