以為家中最髒的地方是廁所？近日英國一份最新研究顛覆大眾對衛生死角的認知。



英國一項微生物調查驚人發現，日常生活中最常接觸的梳化，其細菌含量竟比馬桶座墊還高出約75倍，成為家中名副其實的「細菌溫床」。特別是家中有寵物的民眾，更要提高警覺，因為梳化可能潛藏致病病菌，對免疫力較弱者構成健康威脅。

家中最髒非馬桶！英研究揭「它」細菌量高75倍 你每天都貼身使用（01製圖）

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根據外媒每日郵報（Daily Mail）報道，這份由英國梅爾貝克微生物實驗室（Melbec Microbiology）與家具品牌Sofa Club共同執行的研究，針對不同家庭中的6張梳化進行取樣，發現每100平方厘米的梳化表面平均含有高達508883個好氧中溫菌（Aerobic Mesophilic Bacteria, AMB），這類細菌常見於人體脫落的皮屑與食物殘渣。

相比之下，廁所板的AMB含量僅為6800個，連廚餘桶也只有6000個，顯示梳化比馬桶和垃圾桶還髒好幾倍。

除了梳化外，研究團隊也測試了居家常見物品的細菌含量。書桌表面每100平方厘米有5900個AMB、手提電腦5800個、電視遙控器則為3700個，而門把也不容小覷，有1800個AMB附着，雖然這些數值乍看之下不低，但與梳化相比仍然相形見絀。

研究人員更指出，梳化上除了低風險的細菌外，還檢測出念珠菌與黴菌，對氣喘患者或免疫力較弱者恐有健康風險。

此外，研究更發現致病性金黃色葡萄球菌與大腸桿菌的存在，可能引起食物中毒與敗血症，其中一戶飼養兩隻貓的家庭梳化竟在100平方厘米內驗出超過百萬個大腸桿菌，總菌落數（CFU，衡量樣本中活菌數量的指標）高達273萬個，是馬桶的400倍之多。

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雖然數據令人咋舌，但專家提供了簡易的清潔對策，幫助民眾抑制梳化細菌的滋長。Sofa Club室內設計專家普喬（Monika Puccio）表示：

除了床鋪之外，梳化可能是家裏使用率第二高的家具，然而許多家庭卻忽略對它的清潔保養。特別是許多人習慣在梳化上吃飯、打盹，甚至讓寵物自由上下，無形中讓細菌滋生。

普喬建議，每日以濕布簡單擦拭，可預防污漬滲入布料；若要進行深層清潔，使用小蘇打粉是一個便宜又有效的選擇，只需均勻灑在梳化上靜置20至30分鐘，再以吸塵機吸除即可。此外，若梳化套可拆洗，也應定期用機器清洗，並確保完全晾乾，避免黴菌滋生：

梳化也許是家中最髒的地方，但只要養成良好的清潔習慣，就能有效消滅細菌，重新奪回潔淨的客廳空間。

家中最髒的家居用品

以每100平方厘米好氧中溫細菌 (AMB) 數量來衡量：

梳化：508883 AMB

廁所板：6800 AMB

廚房垃圾桶：6000 AMB

辦公桌：5900 AMB

筆記型電腦鍵盤：5800 AMB

遙控器：3700 AMB

門把：1800 AMB



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】