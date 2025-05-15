俄烏談判｜澤連斯基抵土耳其安卡拉　稱俄代表團為「裝飾級別」

俄烏和談將於今日（5月15日）在土耳其伊斯坦堡進行，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）預計將缺席。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）今日抵達土耳其首都安卡拉時接受媒體採訪，評價俄方派出的代表團僅為「裝飾品級」。



澤連斯基在安卡拉機場表示，他並未得到俄方出席人員的官方通知:「俄羅斯代表團的級別並未正式傳達給我，但就我們所見，他們更像是裝飾品級別。我們需要了解俄羅斯代表團的級別、他們的授權以及是否能夠做出任何決定。」

近幾日來，澤連斯基及其他歐洲國家領導人多次向俄方施壓，但根據俄方談判代表團名單，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將不會出席本次談判，只派出一個由多名官員組成的代表團前往土耳其。

2025年2月18日，在安卡拉舉行的聯合記者會上，烏克蘭總統澤連斯基與土耳其總統埃爾多安握手。（Reuters）

據路透社報道，土耳其總統辦公室表示，埃爾多安將向澤連斯基強調，應立即停火並進行和平談判，以結束與俄羅斯的戰爭。但據俄新社（RIA）引述俄國防部消息指，俄軍周四已控制烏東兩個定居點。

據土耳其外交部人士透露，俄方技術代表團已抵達伊斯坦堡，一些美國官員也在那裏。