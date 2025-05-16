魯比奧：北約成員國將在6月底同意防衛開支增至GDP的5%

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月15日表示，到6月24日舉行的2025年北約（NATO）峰會時，所有成員國的防衛開支，都將達到國內生產總值（GDP）最少2%的目標，亦會同意在未來10年提升至GDP的5%。



2025年北約峰會將於6月24日至25日在荷蘭舉行。

在《霍士新聞》的節目中，魯比奧說：「我可以告訴你們，我們將在6週後舉行峰會，屆時幾乎每個北約成員國（防衛支出）都將達到或超過2%，但更重要的是，其中許多成員國將超過4%，而且所有成員都將同意在未來10年內達到5%的目標。 」

2025年5月15日，北約外長非正式會議結束後，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在土耳其安塔利亞（Antalya）向媒體發表演說。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在第一任期削減了對北約的國防資助，並經常抱怨美國為盟友支付的防衛指出超過了應付的數額。

據路透社，德國外交部長德富爾（Johann Wadephul）本週表示，柏林同意成員國將國防開支增加到GDP的5% 。德國今年1月表示，已實現北約提出的2024年國防開支佔GDP 2%的目標。