英國任命前港督衛奕信之子衛波德出任駐華大使

英國政府5月16日公布，任命前港督衛奕信之子衛波德（Peter Wilson）出任駐華大使。



英國任命前港督衛奕信之子衛波德（Peter Wilson）出任駐華大使（英國政府網站）

路透社早前在2月20日引述三位消息人士報道，英國政府計劃委任能講流利普通話的外交官衛波德（Peter Wilson）出任新的駐華大使，其父親是曾在1987至1992年擔任港督的衛奕信（David Wilson）。

2025年2月20日，圖為英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）。（英國政府網站）。

兩名消息人士當時透露，衛波德曾短暫擔任前首相約翰遜（Boris Johnson）的首席私人秘書，並擔任英國駐荷蘭和巴西大使，他預計將在未來數月內接替現任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）。

根據英國外交部網站上的簡歷，衛波德曾在英國駐北京大使館工作，1995至1998年擔任初級外交官，其後2007至2010年擔任政治顧問。

2025年2月20日，路透社引述三位消息人士報道，英國政府計劃委任一名能講流利普通話的外交官威爾遜（Peter Wilson，左）出任新的駐華大使，其父親是曾在1987至1992年擔任港督的衛奕信（David Wilson，右）。（Reuters，英國國會網站）

中英關係自工黨政府去年7月上台後逐漸回暖，財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）和外交大臣林德偉（David Lammy）先後訪華。