香港時間今晚10點展開　俄羅斯：普京將與特朗普通電話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示東部時間周一（19日）上午10時（香港時間周一晚上10時）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話後，克里姆林宮周一證實消息。



根據俄羅斯新聞社（RIA），克里姆林宮周一稱，普京與特朗普將於莫斯科時間下午5時（香港時間下午10時）通電話。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科時間5月19日下午5時，普京將與舉行電話交談，「特朗普前天已宣布這一點。當然，考慮到在伊斯坦布爾舉行的俄烏談判，這次通話很重要。」

特朗普在其社交平台宣布，5月19日上午將與俄羅斯總統普京通話：

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，美東時間19日（周一）上午10時將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話。(X@TruthTrumpPosts)

特朗普在其社交平台撰文指：「我將於星期一上午10時，致電俄羅斯總統普京。這次通話的主題是如何終結，平均每周造成5000多名俄羅斯和烏克蘭士兵死亡的「血腥屠殺」（bloodbath）和貿易議題。

2019年6月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會上（G20 Leaders Summit）舉行會晤。（Reuters）

特朗普又指：「我其後將與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，然後再同時與澤連斯基及北約多個成員國領導人通話。希望這將是富有成效的一天，能夠實現停火。然後這場非常暴力的戰爭，一場不該發生的戰爭，將會結束。」