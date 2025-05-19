內塔尼亞胡矢言「控制整個加沙」　英法加發聲明反對擴大軍事行動

以色列上周以促成人質交換協議為由加大對哈馬斯攻勢，並自周日（5月18日）起在加沙北部和南部展開大規模地面行動。據加沙衛生部，過去一個星期以色列對加沙的軍事行動造成約464名巴勒斯坦人死亡。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周一（19日）表示以色列將控制整個加沙。



法國、英國和加拿大19日發表聯合聲明，強烈反對以色列擴大在加沙地帶的軍事行動，呼籲以政府停止在加沙地帶的軍事行動，並立即允許人道主義援助進入。



內塔尼亞胡在一段視像講話中表示，以軍「目前正在進行大規模戰鬥，戰鬥激烈而浩大，我們將控制整個加沙。」他還承諾，以色列將取得「全面勝利」，救出被扣押的58名人質，同時摧毀巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯。

以軍當日警告南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的居民，稱其將發起「史無前例的攻勢」，要求民眾立刻撤離到沿海地帶。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

半島新聞報道稱，周一黎明以來再有28名巴人死亡，包括許多平民傷亡。

以色列在剛剛過去的周日被迫開放對加沙的物資輸送，允許「基本數量的食物」進入來防止出現「飢餓危機（starvation crisis）」，結束對加沙長達兩個月的封鎖。

內塔尼亞胡坦言，美國參議員警告政府，加沙民眾遭受飢餓折磨的畫面為其獲得外界支持，以色列觸及「紅線」，正是出於這一原因，以色列必須解決這一問題來取得勝利。

圖為2025年5月14日，在加沙北部傑巴利耶（Jabalia），巴勒斯坦民眾等待慈善機構分發食物。（Reuters）

英法加斥拒向平民提供人道援助 或違反國際法

法國總統府愛麗舍宮19日晚發布《法國、英國和加拿大領導人關於加沙和西岸局勢的聯合聲明》，批評以色列擴大軍事行動造成加沙地帶民眾承受的苦難「令人無法忍受」。以色列政府拒絕向平民提供必要的人道主義援助不可接受，這可能違反了國際人道主義法。對加沙的毀滅性打擊造成平民流離失所，違反了國際人道主義法。