利物浦英超勝利巡遊 汽車撞人群釀多傷 53歲白人司機被捕｜有片
撰文：蕭通
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英國警方5月26日表示，他們接到報告稱，英超球隊利物浦當日為慶祝聯賽奪冠，在市中心舉行的勝利巡遊期間，一輛汽車撞倒了「多名行人」，53歲的英國白人男司機被捕，動機仍在調查，警方呼籲勿胡亂猜測。警方尚未公佈具體受傷人數，以及是否有人死亡。英超賽會及球隊愛華頓發聲明致哀，向所有傷者和受影響者致以深切慰問。
▼網上流傳汽車衝撞途人畫面▼
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路透社報道，社交媒體上一段未經證實的影片，據稱記錄了過程。影片顯示一輛灰色大轎車衝向街道兩旁的大批球迷，但一度似乎避開了人群最密集的區域。隨後大批警察包圍了該輛車，畫面中有些人躺在路上。
警方在聲明中表示，該車已停在現場，一名男子已被拘留。路透社攝影師稱，街上停著多輛救護車，附近的消防車搭起了帳篷。
▼網上流傳汽車衝撞途人畫面▼
事發時數萬球迷夾道慶祝 施紀賢關切
在發生汽車撞人事故前不久，載著利物浦球員和教練的開篷巴士駛過市中心，受到數以萬計球迷夾道歡迎。
英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，現場畫面令人震驚，他正在不斷了解事件的最新進展，並感謝警方和緊急服務部門的迅速反應。 內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）也形容，事件可怕及令人震驚。
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