以前總理：以色列犯戰爭罪　數千巴勒斯坦人闖物資中心搶糧｜有片

英國媒體5月27日報道，以色列前總理奧爾默特（Ehud Olmert）表示，以色列正在加沙「犯下戰爭罪」，稱「數千名無辜的巴勒斯坦人，還有許多以色列士兵正被殺害。」與此同時，數千名巴勒斯坦人闖入位於加沙南部，由美國和以色列支持的基金會派發援助物資的中心。從網上的影片可見，大量巴人衝過鐵絲網，搬走大量裝滿食物的紙盒，現場一度混亂，負責維持秩序的保安更鳴槍示警。



網上影片可見，大量巴勒斯坦民眾從物資派送中心搬走援助物資：

路透社引述加沙人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）報道，截至27日（周二）傍晚，在以色列對加沙實施近三個月的封鎖後，該基金會已派發約8,000個裝滿糧食的紙箱，相當於約462,000餐飯。

據報道，在完全被以軍隊控制的南部城市拉法（Rafah），數千名巴勒斯坦民眾，包括婦女和兒童，有的徒步，有的乘坐驢車，湧向一個救援物資中心領取食品包裹。

網上影片可見，巴勒斯坦民眾拆開裝滿糧食的紙箱：

從網上的影片可見，民眾排成長隊穿過用鐵絲網隔開的走廊，進入堆放救援物資的一大片空地。由於他們爭相進入物資中心，鐵絲網被拆除。

在物資中心維持秩序的保安據報鳴槍示警：

哈馬斯控制的加沙政府媒體辦公室主任 Ismail Al-Thawabta向路透社表示：「派發援助物資的過程被推遲和中斷的真正原因是，在以色列緩衝區內營運的公司的管理不善，造成了悲劇性的混亂。」

他補充指：「這導致數千名飢餓的民眾在被圍攻和飢餓的壓力下，衝進食品派發中心，搶奪糧食，而以色列軍隊則選擇開火。」

聯合國一名發言人指該事件影片的畫面「令人心碎」。

半島電視台（Al-Jazeera）引述專家指，以色列現時只在加沙南部設立這些食物派發點，是為了鼓勵——甚至強迫——巴勒斯坦民眾逃離北部；這顯然是要將巴勒斯坦人徹底驅逐出加沙的手段。

評論指這種做法過去從未奏效過。無論發生多少飢餓、多少殺戮、多少轟炸，都未能說服或迫使巴勒斯坦民眾離開他們位於加沙北部的家園。現在，以色列手上最後的一塊籌碼，那就是用飢餓迫使他們遷往南方，那裏正在進行糧食派發。

據《衛報》同日報道，曾於2006年至2009年擔任以色列總理的奧爾默特，在以色列報紙和網站《國土報》的一篇評論文章中寫道：「以色列政府目前正在進行一場沒有目的、沒有目標、沒有明確計劃、也沒有成功希望的戰爭。」

2024年2月15日，圖為以色列前總理奧爾默特（Ehud Olmert）。（Getty）

奧爾默特指：「以色列建國以來從未發動過這樣的戰爭...以內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為首的犯罪團夥在這一領域開創了以色列歷史上前所未有的先例。

奧爾默特表示：「最近數周，巴勒斯坦人口中毫無意義的受害者」的數量已達到「驚人的比例」。

奧爾默特強調：「最近在加沙的行動與合法的戰爭目標無關，這是一場個人政治戰爭。它的直接後果是將加沙變成一個人道主義災區。」