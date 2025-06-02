俄烏第二輪談判｜雙方代表團抵伊斯坦堡會場　準備開始停火談判

據路透社消息，俄烏雙方代表團已於6月2日格林威治標準時間上午9時50分許（香港時間下午5時50分）抵達伊斯坦堡談判會場契拉昂宮（Ciragan Palace），準備開始第二輪直接談判。

今次的代表團由俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，成員還包括俄羅斯副國防部長福明（Alexander Fomin）及副外長加盧津（Mikhail Galuzin）。烏克蘭代表團則由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領。會談將在土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）的主持下進行。



現場影像顯示，雙方代表團均乘車進入會場，大部分俄方代表身着西裝，部分烏方代表以軍裝現身。

烏克蘭國家安全局周日宣布成功執行名為「蜘蛛網」的軍事行動，攻擊俄羅斯腹地西伯利亞地區4個俄羅斯基地並炸毀多架軍機，相信對俄軍造成相當於70億美元的損失。對此，福明表示談判將會照常舉行。

俄羅斯同日就發射472架無人機和多枚導彈，攻擊烏克蘭多個城市。烏克蘭空軍表示這是衝突爆發以來攻擊最密集的一晚，其中軍方一個訓練營被擊中，造成12人死、數十人傷，烏方指會調查訓練營被轟炸的原因。

澤連斯基指，會向俄方提交和平路線圖，包括提出停火30天及他和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）親身會面。（Reuters）

至於和談方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實會派出代表團，團長再由防長烏梅羅夫（Rustem Umerov）擔任。澤連斯基指，會向俄方提交和平路線圖，包括提出停火30天及他和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）親身會面。澤連斯基表示，將盡力保護人民和國家獨立，再次提出全面和無條件停火、釋放所有戰俘及釋放所有被俄方帶走的烏克蘭小朋友。