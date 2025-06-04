聲稱欲迎娶總統孫女　美國德州男非法闖海湖莊園　特朗普聽取簡報

一名德州男子周二（3日）因試圖非法闖入美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）海湖莊園（Mar-a-Lago）而被逮捕。



根據美國全國廣播公司（NBC），美國特勤局（Secret Service）表示，周二，23歲男子雷耶斯（Anthony Reyes）因非法進入佛羅里達州海湖莊園而被逮捕。

報道稱，雷耶斯翻越圍牆並觸發警報，特勤局人員當場將其拘留，沒有發生任何意外。雷耶斯被指控「非法侵入」。

據報道，雷耶斯還告訴執法人員，他之所以翻越圍牆闖入海湖莊園，部分原因是為了「迎娶Kai」。

美國全國廣播公司（NBC）稱，該男子所說的「Kai」顯然是指特朗普18歲的孫女，即特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）的長女。

一名白宮官員稱，特朗普已聽取有關事件的簡報，並將向特勤局尋求進一步資訊。

根據霍士新聞，這並非雷耶斯第一次試圖闖入特朗普位於佛羅里達州的住所。有報告顯示，棕櫚灘警方曾向雷耶斯發出過警告。