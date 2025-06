Elon Musk不滿特朗普痛批　隔空回嗆：忘恩負義

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)近期主推的被稱為「大而美」法案惹來部份人士反對,包括早前從他內閣離職的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)。特朗普在周四(6月5日)於白宮會晤德國總理默茨(Friedrich Merz)時談及馬斯克,稱對馬斯克近期反對法案的行為感到失望,觀看電視直播的馬斯克隨即在旗下社交平台X發文逐條「隔空」回應特朗普,甚至痛批:沒有我(支持),特朗普就會輸掉大選。



馬斯克認為特朗普主推的法案會推高聯邦政府的債務,反對這快要在參議院表決的減稅法案。特朗普今次則是在電視直播中公開批評馬斯克,指他近期行為令自己感到失望,還強調自己幫助過馬斯克很多。

馬斯克在去年的美國大選中多次大力幫助特朗普選舉,他今次則強調若非自己努力,「民主黨將控制眾議院,而共和黨在參議院的支持率將為 51-49」,甚至痛罵特朗普批評自己是如此的「忘恩負義(ingratitude)」。

他這番話旨在回應特朗普在電視上講話,當時特朗普說:「我會贏得賓夕法尼州的選票,無論是否有馬斯克(的支持)(I would have won Pennsylvania regardless of Elon)」。特朗普隨後還補充,我對馬斯克非常失望。

其實馬斯克早前兩日就頻繁在社交平台發文抨擊減稅法案,他先是形容法案「令人作嘔」,還在翌日呼籲網民致電國會議員投票反對法案,還發送帶有電影《標殺令》的宣傳海報,諧音暗諷「殺死法案(Kill Bill)」。特朗普與馬斯克的關係自此下滑,如今兩人隔空互嗆,形勢再度升級。

特朗普在會見默茨時還提到,馬斯克熟悉法案內容,但卻在離職後大肆反對。馬斯克亦發帖回應,稱自己從未見過這份法案,而且法案在深夜迅速通過。