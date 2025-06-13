印度航空空難｜警指逾290人身亡　英王查理斯三世：極度震驚

印度航空（Air India）一架載有包括53名英國乘客在內、共載有242人的波音787-8 Dreamliner客機，6月12日在西部艾哈邁達巴德機場附近起飛後不久墜毀，現場一片狼藉，警方指事件中逾290人身亡，1名英國乘客被證實倖存。英國國王查理斯三世（King Charles III）當日通過社交平台X上的英國王室賬戶對空難感到「極度震驚」（desperately shocked）。



查理斯三世在帖文中的聲明指，「這起極其悲慘的事件影響了多個國家的人們，我們為這些人及其親友送上特別的祈禱和最深切的同情。他們正在等待有關他們深愛的人的消息。」

查理斯三世還對緊急救援部門的「英勇表現」以及所有在這個「最心碎和痛苦的時刻提供幫助和支持」的人員表達了敬意。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）12日也就墜機事件表達關切：「一架載有眾多英國公民的印度航空客機飛往倫敦，卻在印度城市艾哈邁達巴德墜毀，這一幕令人痛心。我一直在關注事態發展，在這個令人深感悲痛的時刻，我的心與乘客及其家屬同在。」

空難發生後，英國倫敦蓋特威克機場為搭乘失事航班的乘客家屬開設了接待中心，為他們提供信息和幫助。蓋特威克機場此前通報確認，墜毀的AI171航班原定於（當地時間）18時25分降落在倫敦蓋特威克機場。

2025年6月12日，印度艾哈邁達巴德，圖為失事客機墜毀後機身衝入一棟建築，可見客機殘骸被受損建築卡住。（Reuters）

印度航空還披露，除了53名英國乘客外，機上242人還包括2名飛行員和10名乘務員、169名印度公民、1名加拿大公民和7名葡萄牙公民。