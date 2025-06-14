洛杉磯騷亂｜海軍陸戰隊首度介入　在街上拘留平民｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在洛杉磯展開針對非法移民的高調執法，事件引發大規模騷亂。特朗普其後派遣700名現役海軍陸戰隊前往當地。英國媒體引述美軍證實，被派往洛杉磯的海軍陸戰隊6月13日（周五）首次拘留（detain）了一名平民。



派駐洛杉磯的海軍陸戰隊被拍到拘留一名男子：

據路透社報道，在美國全國多地14日（週六）都有計劃舉行大規模的「反特朗普示威」（No Kings Protest，對國王說不示威）之際，海軍陸戰隊加入已經部署到洛杉磯的國民警衛隊在市面上執勤。

報道指，同時負責指揮派駐當地的國民警衛隊和海軍陸戰隊的陸軍少將謝爾曼（Scott Sherman）表示，約有200名海軍陸戰隊成員，將負責保護洛杉磯的一座聯邦大樓。

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報道指在美國國內發生騷亂時動用現役部隊的情況十分罕見。

美國上一次動用軍隊直接執行警務行動是在1992年，當時加州州長要求時任總統老布殊（George H.W. Bush）採取行動。老布殊總統其後動用《叛亂法》（Insurrection Act），以協助應對在洛杉磯的騷亂，動亂的起因是毆打黑人司機羅德尼金（Rodney King）的警察被無罪釋放。

報道指，部署在洛杉磯的海軍陸戰隊和國民警衛隊的任務是保護聯邦財產和人員，他們可以暫時拘留平民，但他們其後必須將人員移交給民事執法部門進行正式逮捕（formal arrest）。

謝爾曼在簡報會上指：「我要強調的是，士兵不會參與執法活動，」

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路透社目睹海軍陸戰隊在其駐紮的威爾希爾聯邦大樓（Wilshire Federal Building）外拘留了一名人員。一名海軍陸戰隊員突然跳過幾張長椅，穿過一個花園，追捕一名男子，抓住他並將其按倒，另一名海軍陸戰隊員其後趕到現場協助。

路透社的圖片顯示，海軍陸戰隊用紮帶綁住這名男子的雙手，並在近兩小時後將他移交給國土安全部。

美國軍方在收到路透社提供的圖片後證實了這項拘留，這是已知的首次現役部隊拘留事件。