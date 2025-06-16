美國明尼蘇達州議員槍擊案　當地傳媒指疑犯落網

美國明尼蘇達州6月14日兩位民主黨議員及其配偶遭遇槍擊事件，當地傳媒15日報道，疑犯已經落網。



路透社引述美國廣播公司（ABC）附屬的KSTP記者報道，明尼蘇達州警方在15日深夜拘捕57歲疑犯博爾特（Vance Luther Boelter）。

事發於14日，明尼蘇達州眾議員霍特曼（Melissa Hortman）和她的丈夫於當日凌晨被槍殺，另一名議員霍夫曼（John Hoffman）與妻子遭同一疑犯襲擊受槍傷入院。

博爾特其後遭美國聯邦調查局懸紅通緝，其室友David Carlson向媒體透露，事發後博爾特發短訊告訴他，自己「可能很快就會死」。

據報道，Carlson在當天早上6時許收到短訊。博爾特說：「David和Ron，我愛你們。我做了一些選擇，你們對此一無所知，但我要離開一段時間。可能很快就會死。」David在收到短訊後立刻聯繫警方。

美國明尼蘇達州6月14日發生兩起針對州議員的槍擊案。圖為該案疑犯Vance Luther Boelter。（FBI）

David表示，博爾特是一名反對墮胎的基督徒，曾經投票支持特朗普。博爾特的車內還留下一份目標名單，70個名字中有包括該州州長沃爾茲（Tim Walz）在內的數十名該州民主黨人，英國《獨立報》引述曾看過這份名單的官員稱，博爾特的目標是知名墮胎權活動人士。

根據博爾特在社交媒體、網站等留下的信息，他自稱是一名牧師，曾經在中東和非洲從事保安工作，也曾經在食品服務公司就職。警方消息指，博爾特與妻子運營一家保安服務公司。

州政府記錄顯示，博爾特還曾經是州長勞動力發展委員會（Governor’s Workforce Development Board）成員，曾經在工作上與霍夫曼有交集，但警方表示，目前還不清楚二人是否認識。