以色列襲伊朗　外媒：內塔尼亞胡「伊朗核威脅論」講足30年｜有片

以色列與伊朗衝突不斷升級之際，有外國媒體發布影片，整理了以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）過往30多年的言論。從影片可見，內塔尼亞胡一直不斷散播有關伊朗「核威脅」的言論，反覆強調伊朗的核技術已經很成熟，只要再過數周或數月就能成功製造核武器，讓人不禁想起「狼來了」的故事。



半島電視台（Al Jazeera）整理以色列總理內塔尼亞胡過往33年的「伊朗核威脅」言論：

半島電視台6月18日報道，內塔尼亞胡最早發表有關伊朗「核威脅」言論可以追溯到1992年，他當時還只是一名國會議員，他當時指，伊朗將在3至5年內具備製造原子彈的能力。

內塔尼亞胡其後在1995年出版的書籍中重申上述立場。

來到2002年，內塔尼亞胡出席美國國會的聽證會，強烈支持美國攻打伊拉克，因其與伊朗是最接近能夠製造原子彈的國家。美國其後在2003年進攻伊拉克，卻並未發現任何「大殺傷力武器」（weapons of mass destructions）。

去到2012年9月，內塔尼亞胡出席聯合國大會時再次「危言聳聽」，指伊朗的濃縮鈾技術已經去到最後階段。內塔尼亞胡預言在2013年春天或夏天，伊朗將來到製造原子彈的最後階段。

有美國政論節目整理了內塔尼亞胡過去30年有關伊朗「核威脅論」的言論：

從美國媒體發布的影片可見，內塔尼亞胡在2015年、2018年甚至是今年6月12日，依然不斷在炒作伊朗的「核威脅論」，指伊朗將在未來數周或數月可以製成原子彈。內塔尼亞胡將德黑蘭政府的「核威脅」，視作今次襲擊伊朗的主要理由。