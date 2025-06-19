伊以戰爭｜伊朗國營電視台遭入侵　播片籲民眾上街推翻政權｜有片

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】據英國廣播公司（BBC）報道，當地時間6月18日，伊朗國營電視台宣布遭黑客攻擊，在衛星信號被干擾下播放了一段呼籲民眾反抗政府的影片，其中包括2022年伊朗大規模抗議活動的畫面。



伊朗國家電視台當日對觀眾發警告稱：「若觀看電視時發現無關信息，是因為敵人干擾了衛星信號。」

該影片隨後被社交媒體用戶分享，影片指責伊朗政權「辜負」民眾，並呼籲觀眾「掌控自己的未來」。目前該影片來源及黑客攻擊主體均不明。

網民分享伊朗國營電視台早入侵後播放的影片：

影片右上角出現了獅子標誌，並展示了6月13日以色列「獅子雄起」(Rising Lion）行動中被擊殺的伊朗軍方高層的圖像。畫面還加插伊朗2022年大規模抗議活動的多個片段，該抗議活動由一名年輕女性在警方拘留期間死亡引發，據稱其死因與未正確佩戴頭巾有關。

上述抗議的主要口號是「婦女、生命、自由」，而以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）近期也引用這些口號，他與影片內容一樣呼籲伊朗人「起義」。

當地時間16日，位於首都德黑蘭的伊朗國家電視台大樓遭以色列襲擊，一度導致電視直播中斷，一名員工在該台遭以色列襲擊後，因傷勢過重不幸身亡。

2025年6月19日，據英國廣播公司（BBC）報道，當地時間18日，伊朗國營電視台宣布遭黑客攻擊，在衛星信號被干擾下播放了一段呼籲民眾反抗政府的影片，其中包括2022年伊朗大規模抗議活動的畫面。圖為影片截圖，呼籲伊朗民眾「起義」，把握當下的時機，上街並重奪個人未來的控制權。（X@ShirionOrg)

當日較早時候，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）曾公開表示，伊朗國家電視台和廣播電台「即將消失」，暗示以方可能對伊朗媒體設施發動攻擊。16日傍晚，以軍發表聲明證實襲擊了伊朗國家電視台大樓，理由是「該建築被伊朗武裝部隊用於軍事目的」。

伊朗國家電視台台長16日晚發表聲明稱，電視台遭到以軍的「殘忍襲擊」表明，「以方已將國家媒體作為其戰略打擊的目標」。