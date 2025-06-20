伊朗以色列戰爭｜伊朗和美國多次直接通話：以色列停攻才談判
撰文：莊勁菲
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路透社引述三名外交官透露，自上週以色列開始襲擊伊朗以來，美國中東特使維特科夫（Steve Witkoff）和伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）已多次通電話，試圖透過外交途徑解決這場危機。伊朗指除非以色列停止襲擊，否則不會重啟談判。美國提出幫助伊朗建立境外企業繼續鈾濃縮工作，惟遭拒絕。
據稱，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）表示，除非以色列停止6月13日開始的襲擊，否則德黑蘭不會重返談判。
外交官們表示，會談簡要討論了美國5月底向伊朗提出的一項提議，旨在於伊朗境外建立一個區域性的聯合營運企業（regional consortium），以幫助伊朗繼續進行鈾濃縮工作，不過遭到伊朗拒絕。
本周的電話會談是自今年4月雙方開始談判以來最具實質意義的直接會談。在阿曼和意大利舉行的直接會談中，兩名高官在會談結束後見面時進行了簡短交談。
一位接近德黑蘭的地區外交官表示，阿拉格齊告訴維特科夫，如果華盛頓向以色列施壓，要求結束戰爭，德黑蘭「可以在核問題上表現出靈活性」。
一位歐洲外交官表示：「阿拉格齊告訴維特科夫，伊朗已準備好重返核談判，但如果以色列繼續轟炸，伊朗就無法重返談判桌。」
據悉二人本週開啟的通話，是自今年美伊4月開始就核協議開展一系列交涉以來，最具有實質意義的直接會談，他們除了在會談後短暫會面之外，並無進行直接接觸。
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