伊朗以色列戰爭｜哈梅內伊據報藏身地堡　列3人名單選潛在繼任者

自以色列突襲伊朗引爆地區衝突已有一週，以色列強勢打擊下，包括伊朗軍方高層連連遭暗殺，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前發文稱美以均知曉伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）身在何方，甚至透露潛在殺機。美國《紐約時報》周六（6月21日）就引述消息伊朗官員指，哈梅內伊現藏身一處秘密地堡避險，為免遭暗殺停用電子通訊，依靠一名助手與外界軍方聯絡，甚至秘密選定了三名高級神職人員，作為他或遭不測後的繼任人選。



報道引述消息人士轉述哈梅內伊指示，稱倘若死於暗殺，「負責選定最高領袖的專家會議需要從他提供的三人名單中迅速選出接班人」，他還希望能在德黑蘭陷入戰爭時，「快速、有序的過渡，並保留他的遺產」。

2025年6月20日，伊朗向以色列發射導彈後，緊急救援人員在以色列海法一處工作。（Reuters）

消息續稱，哈梅內伊除選定接班人外，還為軍方挑選多名候補人員，以防更多核心副手遇襲身亡，此外，消息還指哈梅內伊意識到美以兩方都有可能選擇暗殺他，並將自己身亡的可能結局視為「殉道」。

哈梅內伊信仰伊斯蘭教，是伊朗穆斯林保守派勢力以及伊斯蘭教中的什葉派。最高精神領袖一職握有巨大權利，不僅統帥伊朗部隊，是司法、立法以及行政的首腦，還是什葉派的「最高法學家（Vali Faqih）」。

不過報道指，儘管外界盛傳以色列可能暗殺哈梅內伊，但美國官員披露，特朗普否決了以色列刺殺哈梅內伊的計劃，他還在旗下社交平台發文，指目前無意殺死哈梅內伊。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）對此不置可否，另有以方官員稱報道系「捏造」。

2025年6月20日在黎巴嫩的集會上，有示威者高舉伊朗最高精神領袖哈梅內伊的相片，以示支持伊朗（Reuters）

報道說，儘管伊朗領導層信息高度保密，但據伊朗官員及駐伊外交人員觀察，「伊朗的指揮體系在遭受重創後仍維持運轉，政治階層也尚未出現明顯分歧迹象。」

報道指，德黑蘭在開戰後一直關注三大核心議題，針對哈梅內伊的企圖暗殺；美國助以攻伊；針對伊朗關鍵能源設施的大範圍強襲。