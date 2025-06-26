特朗普爆粗後　萬斯演說期間「豎中指」諷示威者｜有片

繼美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日就伊朗及以色列違反停火協議，在記者面前「爆粗」之後，副總統萬斯（JD Vance）在一場集會演說期間，「豎中指」嘲諷前來向他抗議的人。萬斯打趣地指：「在華盛頓，他們有這個舉動（豎起中指），那些粉頭髮的人都對我做這個動作，我想這代表我們是第一，對吧？」萬斯的舉動在網上引起極大爭議。



美國副總統萬斯在集會期間「豎中指」，嘲諷那些在華盛頓討厭他的人：

綜合美國媒體報道，特朗普24日前往荷蘭出席北約峰會前，「爆粗」指責伊朗和以色列違反停火協議。他的副手萬斯也「不甘後人」，在演說期間豎起中指，痛斥他的批評者。

據報道，在俄亥俄州的一場共和黨晚宴上，萬斯利用其家鄉的演講，攻擊那些他口中所謂的「粉色頭髮的人」，並指控這些人在公共場合接近他。

萬斯表示：「我知道成為政治候選人並不容易，相信我。在華盛頓，他們有這個舉動，我想這代表我們在華盛頓是第一。」萬斯話音剛落，就向人群豎起中指。

萬斯又指：「但所有粉色頭髮的人都向我做這個舉動，我覺得這代表我們是第一，對吧？我選擇將它視為在華盛頓第一的象徵。」萬斯一邊講話，一邊舉起中指。

特朗普向記者「爆粗」，指控伊朗和以色列違反停火協議：

這次演講正值以色列和伊朗緊張局勢加劇之際。特朗普早前曾在白宮對記者怒斥道：「這兩個國家打了這麼久，打得這麼慘，他們都不X知道自己到底在幹什麼。」