美國防長駁伊朗轉移濃縮鈾　斥霍士新聞前同僚：反特朗普刻在DNA

在出任美國國防部長之前曾於《霍士新聞》(Fox News)擔任主持人的赫格塞思,周四(6月26日)在新聞發布會上被前東家旗下的記者格里芬(Jennifer Griffin)問及,是否確定美國之前襲擊的伊朗福爾多(Fordo)濃縮廠內的高濃縮鈾未被提前轉移時,他否認有情報表明這一點、批評這位前同僚「是最糟糕的」,並指出在場媒體「本能地反對」特朗普總統(Donald Trump,又譯川普),已經「深入DNA和血液」。



▼赫格塞思駁斥格里芬:「你最糟糕」

赫格塞思曾為《霍士新聞》任撰稿人、節目主持人。特朗普去年11月還未開啟第二任期時宣布提名他為國防部長。

但前東家的記者格里芬周四指出,根據衛星圖片顯示,在美國襲擊的前幾天,就有多輛貨車抵達福爾多核設施,質疑這代表伊朗已事先轉移了設施內的濃縮鈾。

赫格塞思當即怒斥她:「你一直是最糟糕的一個。」(Jennifer, you've been about the worst.)

▼「反對特朗普刻在你們的DNA和血液裏」

他更指責在場一眾媒體報道質疑美國成功打擊伊朗核設施:「你們如此強烈地為反對特朗普而歡呼,這就像刻在你們的DNA和血液裏一樣。」

有英媒曾指出,歐洲各國政府報告認為伊朗濃縮鈾已被提前轉移,福爾多核設施更沒被擊毀。

特朗普周四較晚時間也表示,伊朗核設施什麼也沒有移走。