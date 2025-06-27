繼削減預算後　美國家科學基金會大樓被佔　1800員工遭「趕出門」

據美國全國廣播公司（NBC）等媒體報道，當地時間6月24日，美國國家科學基金會（NSF）的1800多名員工突然得知，他們即將被趕出已入駐8年的總部大樓。次日，美國住房和城市發展部（HUD）證實，這一位於維珍尼亞州亞歷山大市的建築將「盡快」由該部門接管。



當地時間25日，在官員們召開新聞發布會之前，數十名NSF員工聚集在NSF大樓外抗議這一決定，人群高喊「我們不走」和「NSF」等口號。隨後，發布會突然被轉移到大樓內一個更私密的空間。

抗議現場，有員工表示，他們此前「完全不知情」。一位因擔心報復而不願透露姓名的員工控訴，該計劃「簡直就是胡扯（bullshit）」。

目前尚不清楚NSF的員工將被遷往何處。美國總務管理局（GSA）公共建築服務專員彼得斯（Michael Peters）在新聞發布會上表示，GSA將幫助NSF尋找另一棟辦公樓。

HUD官員稱，此次搬遷是特朗普政府宣稱的「有效利用政府空間」計劃的一部分，以有效利用聯邦空間和納稅人的錢，確保所有建築都得到合理利用。

HUD部長特納（Scott Turner）在發布會上表示，HUD的員工很高興能有新址來提供優質服務，「這對所有相關方都是一次勝利」。

然而，並非所有相關人員都認同這一說法。代表多名NSF員工的美國政府僱員聯合會（AFGE）強烈批評此舉，稱該計劃包括為特納提供一間專用行政套房、建造一間行政餐廳、為部長的五輛汽車預留停車位、為特納提供專用電梯，以及為特納及其家人提供健身房。

AFGE抨擊稱：「當特納部長和他的員工忙着享受私人用餐和定製健身房時，NSF的員工卻被解僱，沒有任何計劃、缺乏溝通，也得不到尊重。這是對納稅人和NSF員工的冷漠漠視。」

AFGE提到，在NSF員工被趕出大樓以前，特朗普政府已經在削減NSF預算、人員和科學撥款，「他們聲稱要減少政府浪費，卻把政府資金挪來為HUD部長建造一座宮殿般的辦公室，這種虛偽真是令人震驚。」

2025年6月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在荷蘭海牙舉行的北約峰會（NATO Summit）記者會上發表演說。（Reuters）

美國參議院商務、科學和交通委員會民主黨議員坎特韋爾（Maria Cantwell）也批評，特朗普政府正在推動削減NSF超半數預算，如今又讓1800多名員工無處可去，這無疑是「雪上加霜」。

她強調：「我們應該投資於我們的科學家和創新，以增強美國的全球競爭力。我將努力確保NSF的工作人員受到保護，並確保我們投資於他們的重要工作。」

美國眾議院科學、太空與技術委員會民主黨議員洛夫格倫（Zoe Lofgren）則表示：「特朗普政府對權力的濫用惡劣、腐敗且可恥，這次是將敬業的科學家趕出辦公大樓。科學再次受損，美國納稅人遭受損失，而中國等競爭對手卻將從中獲利。」

NSF成立於1950年，旨在推動美國科學、技術和工程發展。在過去六個月裏，特朗普政府凍結或終止了超過1600項NSF撥款，並計劃將該機構的預算削減一半以上。

本文獲觀察者網授權轉載，作者藺淵

