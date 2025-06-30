投票反對「大而美」法案挨特朗普轟　參議員蒂利斯將放棄尋求連任

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）周六（6月28日）在參議院的投票程序最終以51票贊成、49票反對驚險通過。其中北卡羅來納州的共和黨議員蒂利斯（Thom Tillis）投了反對票，被特朗普威脅要轉而支持其席位的競爭者。蒂利斯周日表示，2026年將不會競選連任。



美媒報道，作為兩名對「大而美」法案投反對票的共和黨參議員之一，蒂利斯曾表示擔心削減醫療補助計劃（Medicaid）會對北卡羅來納州選民造成影響。

特朗普在社交平台Truth Social寫道：「已經有許多人站出來，表示希望在初選中與蒂利斯參議員競爭。我將在未來數週會見他們，尋找一個能夠恰當地代表北卡羅來納州廣大民眾，並且同樣重要的是，代表美國的人選。」

2025年6月28日，美國總統特朗普在社交平台Truth Social寫道：「已經有許多人站出來，表示希望在初選中與蒂利斯（Thom Tillis）參議員競爭。我將在未來數週會見他們，尋找一個能夠恰當地代表北卡羅來納州廣大民眾，並且同樣重要的是，代表美國的人選。」（Truth Social）

64歲的蒂利斯周日在聲明中表示，他明年放棄尋求競選連任參議員，強調其決定「不是一個艱難的選擇」。

雖然隻字未提特朗普，蒂利斯批評了國會兩黨的政治僵局：「過去幾年在華盛頓，越來越明顯的是，願意接受兩黨合作、妥協和表現出獨立思考的領導人正在成為瀕危物種。」

2025年6月27日，美國華盛頓特區國會山，北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）向記者發表演說。此時共和黨議員們正努力推動特朗普提出的「大而美」法案。（Reuters）

由於北卡羅來納州的席位被視為2026年中期選舉中為數不多的搖擺州，蒂利斯的退出將導致共和黨屆時在國會兩院的控制權面臨威脅。