美國獨立日　特朗普準備簽署「大而美」法案｜直播

周五（4日）是美國獨立日。總統特朗普（Donald Trump）將在當天舉行的一次簽字儀式上把「大而美」法案簽署成法律。



在共和黨人佔多數的眾議院中，《大而美法案》周四以218票對214票闖關成功。在表決前，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）拉布，發表長達近9小時的演說，時長突破最長紀錄。

在演說中，傑弗里斯把「大而美」法案稱為「大而醜」法案（One Big, Ugly Bill）。

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作為民主黨領袖，傑弗里斯可以在立法辯論期間隨意發言。他美國東部時間上午4時53分開始演講，下午1時37分結束演講，時長達8小時44分鐘。

對上一次，演說時長突破最長紀錄是2021年時任共和黨領袖麥卡錫在演講中憤怒地批評民主黨的「重建美好未來」法案，長達8小時32分鐘。

《大而美法案》周二在參議院以51票對50票獲得通過，其中副總統萬斯（JD Vance）投下打破平局的關鍵一票。