英媒：特朗普尋求對歐盟所有商品徵15%至20%最低關稅
撰文：洪怡霖
出版：更新：
英媒周五（18日）引述消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尋求對歐盟所有商品徵收15%至20%的最低關稅。
金融時報引述三名知情人士透露，特朗普在與歐盟的貿易談判中提高要求，要求在與歐盟達成的任何協議中將最低關稅定為15%至20%。
報道亦引述消息稱，特朗普對歐盟最新提出的降低汽車關稅提議無動於衷，樂於按計劃把該行業關稅維持在25%。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月12日公布再發出「關稅信」，將對歐盟與墨西哥的商品徵收30%關稅，在8月1日起生效。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）隨即表示，歐盟必須準備對此進行報復。
歐盟委員會14日向成員國提交一份清單，列出一旦美國對歐盟產品徵收30%的關稅，歐盟或對價值720億歐元（約合840億美元）的美國商品徵收額外反制關稅。
英媒：特朗普尋求對歐盟所有商品徵15%至20%最低關稅歐盟擬對720億歐元美國商品徵收反制關稅 特朗普：談判維持開放丹麥外長：特朗普向歐盟徵30%關稅不可接受 白宮：仍在進行談判意大利外長：若未達成協議 歐盟將對美國210億歐元商品加徵關稅