美國加州洛杉磯一車輛衝撞人群　至少28人受傷

據洛杉磯消防局 (LAFD) 稱，7月19日凌晨，一輛汽車在聖莫尼卡大道（Santa Monica Boulevard）衝撞人群，造成至少28人受傷。洛杉磯警察局表示，目前尚無法確定衝撞是否為故意行為，當局正就事故原因進行調查。



消防局指，傷者中至少3人情況危殆，6人情況嚴重。

洛杉磯消防局隊長Adam Van Gerpen在現場對記者表示，司機或因失去意識導致車輛衝入人群。「顯然有人在車內失去意識，導致車輛撞上一輛墨西哥TACO餐車，最終又衝入東荷里活一家俱樂部外的人群。」

他亦表示，「我們接獲通報，其中一名傷者有槍傷。另有一名傷者當時被困在車內，救援人員已成功將其救出。」

現場照片顯示，一輛灰色汽車停在行人路上，地面散落着碎石，現場有大量警察。當局正積極協調事故中的傷者分診和轉運工作。