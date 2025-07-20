Coldplay捉姦｜CEO髮妻痛批：決定離婚及尋求贍養費　家庭照曝光

英國知名搖滾樂隊Coldplay在美國開演唱會期間，現場鏡頭意外捕捉到一對男女的婚外情。男方是軟件公司Astronomer的行政總裁拜倫（Andy Byron），女方則是同公司的人事總監卡博特（Kristin Cabot），事件引起軒然大波。拜倫已被公司停職，而他的妻子克里根（Meg Kerrigan）在其社交平台撰文痛批丈夫的行為，更指將會向其提出離婚和尋求贍養費。



被揭發出軌CEO拜倫的妻子克里根在其Facebook撰文，指將會離婚和尋求贍養費：

綜合美媒報道，被揭發出軌的拜倫的妻子克里根，將其社交平台的名字改成Meg Kerrigan，移除了丈夫的姓氏拜倫（Byron）。克里根其後刪除了疑似是她們一家的全家福，她與丈夫拜倫和兩個兒子的合照。

被揭發出軌的行政總裁拜倫一家的合照：

克里根在最新一則貼文中表示：「親愛的朋友和親人：

我作出了一個艱難的決定：我將尋求離婚，並要求獲得贍養費。

這段旅程並非一帆風順，但在經歷了所有這些之後，我知道，為了我的內心平靜、療癒和未來，這是正確的一步。我默默地承受了太多，但現在我要為自己挺身而出──為了我付出的愛、時間和犧牲，而這一切卻沒有得到應有的尊重。

英國樂隊Coldplay在美國開演唱會期間，現場鏡頭捕捉到一對男女的婚外情。男方是軟件公司Astronomer的行政總裁拜倫（Andy Byron），女方則是同公司的人事總監卡博特（Kristin Cabot）。拜倫已被公司停職，而他的妻子克里根（Meg Kerrigan）撰文指將會向其提出離婚和尋求贍養費。圖為克里根本人照片。（FB@Meg Kerrigan）

我將尋求贍養費，而這並非出於報復，而是作為挽回被剝奪的一切——無論是情感上、精神上還是經濟上的的正當途徑。導致我走到這一步的種種情況給我帶來巨大的痛苦，我現在的目標是尋求正義，讓他（拜倫）為其造成的傷害負責。

隨着我繼續採取法律行動，我被告知這將是一個充滿挑戰的過程。他（拜倫）預計將會反擊，而且法律費用將非常高昂。正因如此，我才對外作出呼籲，不僅是為了尋求精神上的支持，也希望你們中有人願意與我並肩作戰——無論是透過鼓勵、分享資源，還是僅僅在這場戰鬥中記住我的存在。

這不僅關乎我個人，也關乎樹立一個先例：當我們遭受虐待、背叛和情感施虐，我們不應該強忍痛苦或默默承受。我不僅為自己挺身而出，也為所有在自身關係中感到無力的人挺身而出。

我衷心感謝你們一直以來的愛、力量和支持。這意義非凡，難以言喻。

致以謝意，

梅根·克里根