日本參議院選舉｜NHK預測：自民黨執政聯盟未能保住過半議席

據日本放送協會（NHK）報道，日本國會參議院選舉投票已全部結束，接下來將進入點票環節。據NHK進行的民調，日本執政聯盟預計將無法在參議院獲得多數席位。票站調查顯示，日本自民黨及其夥伴公明黨預計將在角逐的125個參議院議席中，贏得32至51席。



據NHK報道，日本第27屆參議院選舉7月20日（週日）上午7時開始投票，超過500名候選人競逐125個議席。日本國會參議院共有248個議席，議員任期6年，每三年改選一半議席。本次參議院選舉將選出125個議席，包括到期改選的124個議席和1個補選議席。

2025年7月20日，一名選民在日本東京的一個投票站參加參議院選舉投票。（Reuters）

由自民黨和公明黨組成的執政聯盟將此次選舉目標定為繼續維持參議院過半數議席。兩黨在非改選議席中共擁有75席，代表需要在這次選舉中拿下至少50席。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當日，執政自民黨幹事長森山裕（Hiroshi Moriyama）抵達自民黨總部。（Reuters）

在去年10月舉行的國會眾議院選舉中，自民黨與公明黨執政聯盟未能獲得過半數議席，成為少數派政府，如果參議院選舉再次失利，喪失多數議席，首相石破茂的執政之路將更為艱鉅。

有分析認為，假如執政聯盟失去參議院多數議席，首相石破茂極有可能面對不信任動議的影響，這些動議可能會推翻執政聯盟，觸發新一輪大選。