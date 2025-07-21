孟加拉1架中國製空軍訓練機墜毀　至少19死50人傷｜有片

英國媒體引述孟加拉官員和當地媒體稱，孟加拉空軍一架訓練機7月21日（週一）在首都達卡（Dhaka）北部的一間學校校園內墜毀，造成包括飛行員在內的至少19人死亡，數十人受傷。



網上傳出疑似墜機現場的影片：

據路透社報道，21日（週一）下午，孟加拉空軍一架F-7BGI飛機在位於首都達卡烏塔拉街區的里程碑學校及學院（Milestone School and College）的校園內墜毀，當時學生們正在參加考試或上課。

孟加拉國家燒傷和整形外科研究院的一名醫生告訴記者，包括兒童和成人在內的50多人因燒傷而住院。

報道指，現場的家長和親屬驚慌失措，救援人員利用人力三輪車或其他可用的交通工具運送傷者去醫院。

據《南華早報》報道，肇事空軍訓練機屬中國製造。從現場影片可見，墜毀現場火光紅紅，濃煙滾滾。