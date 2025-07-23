俄烏第3輪談判今土耳其舉行 克宮：俄方代表團已啟程赴伊斯坦堡
撰文：劉耀洋
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俄羅斯與烏克蘭就俄烏戰爭進行的第三輪談判，即將在當地時間7月23日於土耳其舉行。俄方代表團目前已離開莫斯科前往談判地伊斯坦堡（Istanbul），準備參加會議。
路透社及俄羅斯塔斯社（TASS）23日報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，談判預定當日晚在伊斯坦堡舉行。
俄羅斯代表團將由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，烏克蘭代表團則會由國家安全與國防委員會主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領。
俄烏雙方早前於5月16日和6月2日在伊斯坦堡舉行2輪談判，並達成交換數千名戰俘和陣亡士兵遺體的協議，惟未在停火方面取得任何突破。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）14日曾威脅指，除非俄方在50天內達成和平協議，否則將對俄羅斯及購買其出口能源產品的國家實施「二級制裁」。
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