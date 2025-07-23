美日談判現場照公開　一細節惹關注　網民：特朗普動一筆就加千億

美國與日本達成貿易協議，美國把對日商品關稅由25%降至15%，日方則對美國大舉投資5500億美元（約4.29萬億港元）。白宮官員7月23日公開美國總統特朗普（Donald Trump）與日本經濟再生擔當相赤澤亮正在白宮內談判的照片，其中特朗普面前一塊印着「日本投資美國」的紙板，紙上數字曾用筆改動過，引起關注。



白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）在社交網站X（前稱Twitter）上傳兩張貿易談判現場的照片，其中一張顯示赤澤亮正坐在特朗普的正對面，他旁邊也有多名美方高官，包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等。

白宮官員Dan Scavino於2025年7月23日上傳美日談判時的照片（X@Dan Scavino）

照片其中一個細節引發關注，即特朗普面前、桌上的紙板，上面印有「日本投資美國」字眼，顯示雙方正在討論投資金額，紙板上本來印上「400B」（400 Billion，即4000億美元），但這個數字遭人用筆劃去，然後在旁邊寫上500，顯示變成5000億美元。

網民留意到紙板上數字400中的「4」遭劃走，然後旁邊出現500的手寫數字

特朗普是否臨時對數字作出改動成為話題，且最終特朗普向傳媒宣布的金額，也並不是5000億美元，而是更高的5500億美元。

有日本網民就表示「4000億被劃掉，手寫變成5000億，這文件顯示1000億美元的增加是來得多麼突然」、「400B手寫改成500B，我想這就是甘利先生（日本政治人物）所說的只有他（特朗普）才能做到的事」，也有網民稱特朗普動一筆就加千億，「任由特朗普擺佈」。

日本經濟再生擔當相赤澤亮正2025年7月22日到訪白宮會晤特朗普（X@Dan Scavino）

彭博社報道，美日官員此前討論設立一個規模約4000億美元的基金，利潤將平分，但根據在白宮會議上達成的共識，日本同意提供5500億美元，用於投資總統認為重要的美國項目，並透過一些投資工具將90%的利潤給美國。