俄羅斯遠東8.7級地震　日本預計高達3米海嘯將襲太平洋沿岸

美國地質調查局（Geological Survey）周三（30日）表示，俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）周三發生8.7級地震，日本多地，以及美國的關島、夏威夷、西岸沿岸和北馬里亞納群島，均進入海嘯預警狀態。日本政府發布緊急警告，並預計高達3米的海嘯將襲當地太平洋沿岸大片地區。



俄羅斯遠東堪察加半島緊急情況部部長列別捷夫（Sergei Lebedev）表示，在強烈地震襲擊該地區後，該地區部分地區記錄到了一場浪高3至4米的海嘯。



根據路透社，此次地震震源較淺，但強度足以引發海浪或海嘯。

美國海嘯預警系統稱，未來3小時內，俄羅斯和日本部分海岸可能出現8級地震引發的危險海嘯，關島和北馬里亞納群島亦進入海嘯預警狀態。

根據最新警報：

俄羅斯可能會出現超過3米的海浪。

日本可能會出現1至3米高的海浪。

夏威夷可能會出現1至3米高的海浪。

中途島、約翰斯頓環礁和帕爾米拉島等太平洋島嶼可能會出現1至3米的海浪。

帛琉、馬紹爾群島和菲律賓可能會出現0.3至1米的海浪。

日本氣象廳發消息稱，目前日本多地沿岸正處於海嘯預警狀態，預計部份地區可出現最高1米的海浪，日本氣象廳提醒沿海居民注意安全、遠離海岸。

美國海嘯預警系統預計韓國、朝鮮和台灣沿岸海嘯波浪高出潮位0.3米以下。關島、夏威夷、日本部分海岸可能出現高出潮位1至3米的海嘯。楚克（Chuuk）、科斯雷（Kosrae）、馬紹爾群島、帛琉、菲律賓部分海岸可能出現高出潮位0.3至1米的海嘯。