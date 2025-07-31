特朗普：8.1起徵印度25%關稅　並制裁與俄交易　又指美印仍在談判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月30日在社交平台Truth Social上發文，威脅將從8月1日起對印度徵收25%的進口關稅，並就和中國一起購買俄羅斯武器和能源而懲罰印度。他隨後表示，美國仍在與印度談判，預告周末將有結果出爐。



▼特朗普威脅對印度加徵25%關稅

2025年7月30日，美國總統特朗普在Truth Social上表示，將從8月1日起對印度徵收25%的進口關稅，以懲罰印度和中國一樣購買俄羅斯武器和能源。（Truth Social）

特朗普周三在Truth Social上表示：「印度是世界上關稅最高的國家之一，而且擁有所有國家中最嚴格、最令人討厭的非貨幣貿易壁壘。此外，他們一直與中國一起，從俄羅斯購買絕大多數軍事裝備，還是俄羅斯能源最大的買家。」

2025年首6個月，俄羅斯持續成為印度最大石油供應國，佔總供應量的35% 。美國目前對印度有457億美元（約3587億港元）的貿易逆差。

他補充道：「因此，印度將支付25%關稅，並因上述理由被罰款，從8月1日開始。」

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在舉行的聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

路透社報道，特朗普當日較晚時間在白宮表示，印度仍有迴旋餘地：「我們正在與印度談判，讓我們拭目以待......本周末你們就會知道結果了。」

當被問及對印度的罰款時，特朗普表示部分原因是（和美國）的貿易問題，部分是印度加入金磚國家（BRICS），他稱該組織和美國敵對。

白宮先前曾警告印度對進口商品徵收高額平均關稅，對農產品徵收接近39%，其中植物油攀升至45%，蘋果和粟米約為50%。