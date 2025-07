才宣布組建新聯邦政府　緬甸3個省6個邦部份鎮重新實施緊急狀態

緬甸國防和安全委員會周四(31日)宣布撤銷將國家權力移交給國防軍總司令的命令並組建新的聯邦政府以及國家安全與和平委員會後,同日在3個省和6個邦的部份鎮實施緊急狀態。



新華社引述緬甸廣播電視台報道,緬甸國防和安全委員會發布多條命令,宣布撤銷將國家權力移交給國防軍總司令的命令,並組建新的聯邦政府以及國家安全與和平委員會。根據命令,紐梭擔任新的聯邦政府總理,國防軍總司令敏昂萊擔任國家安全與和平委員會主席。

Myanmar's junta leader Min Aung Hlaing attends the 6th BIMSTEC Summit, in Bangkok, Thailand, April 4, 2025. Thailand Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT