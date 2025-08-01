特朗普與金主斥資2億美元　9月擴建白宮「金碧輝煌」宴會廳

美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt ）7月31日在新聞發布會上表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和他的私人捐助者將斥資約2億美元（約15.7億港元），在9月開工擴建白宮東翼，設立一個「精緻風」宴會廳。根據白宮官網，該宴會廳的完成效果圖看上去金碧輝煌。



萊維特周四表示：「白宮目前無法舉辦向其他國家領導人致敬的大型活動，除非在距離主樓入口約100碼（約91.44米）的地方搭建一個又大又難看的帳篷。」

她補充說，新宴會廳將是一個「急需的、精緻的附加設施」，總面積約9萬平方英呎，可容納650人。遠遠多過白宮東廳目前200人的容量。

特朗普已選定建築設計公司McCrery Architects主導修建工作。該公司行政總裁Jim McCrery表示：「現代總統們在白宮舉辦重大活動時面臨挑戰，因為自杜魯門總統（Harry Truman）以來，白宮一直未曾動過。」

2025年7月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮內閣會議上發表講話。（Reuters）

該建築大致上將與白宮主樓分離，但其設計風格與白宮其他部分幾乎一致。白宮東翼建於1902年，經過多次翻修和改造，並於1942年加蓋了第二層。

重建項目將於9月開工，預計在特朗普總統任期結束前完工。