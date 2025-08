印尼勒沃托比火山(Lewotobi Laki-laki)8月2日再度爆發,為連續第2天噴發,濃煙最高沖上18公里高空。



在前一天的8月1日,火山灰也最高沖上10公里的高空。

印尼勒沃托比火山2025年8月1日爆發時的情況(Centre for Volcanology and Geological Hazard Mitigation/Handout via REUTERS)