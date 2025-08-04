與印度海軍首次南海聯合巡邏結束　菲律賓船員向同行揮手致意

印度與菲律賓海軍艦艇首次在具有爭議的南海海域開展聯合巡邏。根據菲律賓國營傳媒，這次聯合巡邏周一（4日）結束。



菲律賓國營媒體PTV周一報道，印度與菲律賓首次海上合作活動以一次交接演習結束，在演習中，菲律賓米格爾馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）船員向印度海軍同行揮手致意，以表達感謝，並祝福他們一路平安。

印度與菲律賓海軍艦艇首次在具有爭議的南海海域開展聯合巡邏。根據菲律賓國營傳媒，這次聯合巡邏周一（4日）結束。菲律賓米格爾馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）船員向印度海軍同行揮手致意，以表達感謝，並祝福他們一路平安。（Facebook@PTVph）

報道指，兩國歷史性的海上合作演習圓滿成功，進行包括防空、機動和海上補給等多項演習。

法媒引述菲律賓軍方表示，印度與菲律賓海軍艦艇首次在具有爭議的南海海域開展聯合巡邏，包括3艘印度艦艇在內，為期2天的聯合巡邏從周日開始。

菲律賓海軍中校薩加多（John Paul Salgado）稱，聯合巡邏「昨天下午已經開始，一直持續到現在…此刻活動是進行海上補給」。

報道指，按計劃，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）今天將前往新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談。

印度與菲律賓海軍艦艇首次在具有爭議的南海海域開展聯合巡邏。根據菲律賓國營傳媒，這次聯合巡邏周一（4日）結束。菲律賓米格爾馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）船員向印度海軍同行揮手致意，以表達感謝，並祝福他們一路平安。（Facebook@PTVph）

印度外交部7月31日發表聲明稱，應莫迪邀請，小馬可斯8月4日至8日對印度進行國事訪問。此為小馬可斯上任以來首次訪印。

菲律賓外交部助理部長王尹仁（Evangeline Ong Jimenez-Ducrocq）表示，小馬可斯訪問印度期間，預計要簽署法律、文化和技術等領域的協議。但法媒稱，各界目光都集中在雙方是否會簽訂國防協議。

菲律賓先前曾從印度購買「布拉莫斯」超音速巡航導彈，最高時速可達3450公里。