美國喬治亞州陸軍基地爆槍擊　5名士兵受傷　槍手被捕

美國喬治亞州（Georgia）的陸軍基地8月6日發生槍擊案，至少5名士兵中槍，槍手已被扣留。事發於斯圖爾特堡（Fort Stewart）陸軍基地，白宮發言人維特（Karoline Leavitt ）表示美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 已經事件簡報，白宮正在關注發展。



美國媒體指出，警方於上午10時56分接獲報案，指斯圖爾特堡第二裝甲旅戰鬥隊區域發生槍擊案，基於於11時04分後封鎖。基地方面稱，疑犯於上午11時35分被捕。 軍方證實，事件中有5名士兵受傷，經現場治理後已送院接受進一步治療。不過，相關部門暫未公布槍手身份，以及案發細節、傷者情況等。

喬治亞州州長肯普（ Brian Kemp）對事件表達悲痛，呼籲民眾為受害者及家人祈禱，又稱會與執法部門保持密切聯繫，了解事件進展。